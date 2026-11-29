У столиці Албанії Тирані 28 листопада — у День незалежності країни — антиурядовий мітинг із вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами переріс у зіткнення з поліцією. По медичну допомогу звернулися 35 людей, ще 16 доставили до відділків поліції.

Про це пише Albanian Daily News із посиланням на оновлені дані Міністерства охорони здоров’я та соціального захисту Албанії, передає Громадське.

Протест, який очолили студенти й підтримала опозиція, розпочався в центрі Тирани та вилився в багатогодинні сутички. Частина демонстрантів у масках закидала урядову будівлю камінням і намагалася прорватися до офісу прем’єра, однак поліція відтіснила натовп.

Протестувальник кидає каміння в бік албанських поліцейських під час антиурядової демонстрації в центрі Тирани, 28 листопада 2026 рокуAdnan Beci / AFP via Getty Images

Також учасники акції атакували Міністерство сільського господарства й штаб-квартиру керівної Соціалістичної партії, кидаючи в правоохоронців «коктейлі Молотова». У відповідь силовики застосували водомети, сльозогінний газ і гумові кулі.

Clashes in Albania are continuing into the evening. Footage shows protesters chasing police from behind, while mass arrests have also begun of citizens demanding the resignation of PM Edi Rama. 🦩 #FlamingoRevolution #ThirdNovember 🇦🇱 https://t.co/Q21KyjTlSf — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026

За даними албанського МОЗ, серед 35 постраждалих — 13 протестувальників, 12 поліцейських, шестеро представників медіа, троє випадкових перехожих і охоронець. Чотирьох людей медики вже виписали, решта залишається в лікарнях, у більшості стан стабільний.

🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION ⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES #Albania #FreeAlbania https://t.co/zqTpO1UfoS — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

За що протестують?

Хвиля антиурядових демонстрацій охопила Тирану ще із середини жовтня та поширилася на інші міста. Їх очолили студенти, які вимагають відставки прем’єра Еді Рами.

Як пише Reuters, причиною стало обурення громадян через імовірну корупцію в уряді, брак робочих місць, низьку якість освіти й медицини, а також бідність і міграцію.

У команді Рами заперечують звинувачення в корупції та закликають до діалогу, а щоб погасити невдоволення, вже знизили ціни на пальне й збільшили фінансову допомогу малозабезпеченим родинам.

Протести тривали й у червні. Тоді вони були пов’язані з Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа. Так, Кушнер та його інвестиційна фірма Affinity Partners вели переговори щодо відкриття розкішного курорту вартістю приблизно 4 мільярди доларів на південному узбережжі Албанії. Комплекс на 10 000 місць планують звести поблизу заповідної зони, де водяться фламінго, морські черепахи та є одна з найчистіших річкових дельт Європи.

Однак обурені албанці виступали проти цих планів, стверджуючи, що це зашкодить місцевому довкіллю. Нині проблему не вирішили, натомість сам Рама наголошує, що забудова узбережжя є, мовляв, законною і не загрожує природі.