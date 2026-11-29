Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 653 465 (+2 479) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 521 (+4)

Бойові броньовані машини: 26 047 (+9)

Артилерійські системи: 52 943 (+43)

РСЗВ: 2 313 (+1)

Засоби ППО: 1 783 (+1)

Літаки: 456

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 261 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 625 223 (+1 547)

Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

Кораблі та катери: 36

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 925 (+598)

Спеціальна техніка: 4 962 (+4)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.