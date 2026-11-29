Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 653 465 (+2 479) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 521 (+4)
Бойові броньовані машини: 26 047 (+9)
Артилерійські системи: 52 943 (+43)
РСЗВ: 2 313 (+1)
Засоби ППО: 1 783 (+1)
Літаки: 456
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 261 (+8)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 625 223 (+1 547)
Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
Кораблі та катери: 36
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 181 925 (+598)
Спеціальна техніка: 4 962 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.