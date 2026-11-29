В Україні хочуть заборони висвітлення у засобах масової інформації інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Про це йдеться у рішенні РНБО, яке увів у дію Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 жовтня 2026 року стосуються заходів з посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року.

Згадка про заборону висвітлення у засобах масової інформації інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури є у переліку доручень Кабінету міністрів.

Кабінету міністрів України … вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури, а також етапів та стану будівництва захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст – йдеться у тексті документа.