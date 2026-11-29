У мобільному застосунку “Соціальний захист МВС” стала доступна нова функція, яка дає змогу онлайн подати запит на консультацію лікаря Державної установи “Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України”. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує УНН.

Зазначається, що скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, звільнені зі служби у зв’язку з отриманням поранення або звільненням з полону внаслідок збройної агресії російської федерації проти України під час повномасштабної війни:

військовослужбовці Національної гвардії України;

військовослужбовці Державної прикордонної служби України;

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

поліцейські.

Вказується, що можливість подати запит на консультацію лікаря також залишається доступною через кабінет постраждалого в розділі “Соціальний захист” на порталі “Єдине вікно для громадян” офіційного вебсайту МВС.