В неділю, 29 листопада, по всій Україні без опадів, лише в Криму місцями невеликий сніг та дощ, повідомляє Iнтерфакс.

В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на півдні країни пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов’ї до 22 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни 1-3° тепла. В Карпатах вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 29 листопада в Києві була зафіксована в 1898 році і склала 12,6° тепла, найнижча вночі – 19,4° нижче нуля в 1915 році.

В понеділок, 30 листопада, в Україні без опадів, лише в Криму місцями невеликий сніг, мокрий сніг.

В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов’ї до 22 м/с.

Температура вночі 4-9°, в Карпатах 10-15° морозу. Вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.