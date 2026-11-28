Українські військові використовували ізраїльську супутникову систему зв’язку HiSKY під час атаки на Кримський міст. На відміну від Starlink, вона працює також на території Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних співрозмовників, пише Кореспондент.

За даними видання, українські підрозділи безпілотників застосували HiSKY також для пошуку російських пускових установок балістичних ракет.

На відміну від Starlink, система працює над територією РФ, що дозволяє використовувати її для операцій у глибокому тилу.

Втім, HiSKY складніша в експлуатації та потребує потребує більшої технічної підготовки та участі спеціалістів під час операцій. Тому, пише WSJ, систему, ймовірно, використовуватимуть переважно для особливо важливих операцій.