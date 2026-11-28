НБУ вшанував постать видатного понтифіка, святого Папи Римського Івана Павла ІІ (світське ім’я – Кароль Юзеф Войтила), одного з найвпливовіших польських діячів ХХ століття, випуском пам’ятної монети «З миром у серці. Іван Павло ІІ».

Її введення в обіг приурочене до 25-ї річниці історичного візиту Святішого Отця в Україну, повідомляють в Національному банку України.

Його приїзд у червні 2001 року став знаковою подією в духовному житті України, сприяв розвитку міжконфесійного діалогу, утвердженню цінностей взаємної поваги та зміцненню зв’язків між українським і польським народами.

В умовах боротьби України за свободу та незалежність його заклики до миру, солідарності й поваги до людської гідності набувають нового звучання, нагадуючи, що справжній мир ґрунтується на справедливості, повазі до людського життя та права кожного народу на вільне майбутнє.

Про монету

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, масою дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Елемент оздоблення – кольоровий друк.

На аверсі зображено стилізовані силуети двох постатей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення. Одна з постатей тримає в руці оливкову гілку – символ миру.

Композиція уособлює здатність долати розбіжності та прагнення до духовної єдності й порозуміння. По колу розміщено написи українською та польською мовами: ПРОЩАЄМО І ПРОСИМО ПРОЩЕННЯ (ліворуч), PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE (праворуч) – історична фраза, яку понтифік використовував як формулу примирення.

На реверсі в центрі композиції зображено портрет Папи Римського Івана Павла ІІ з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі розміщено стилізований силует голуба, що злітає, – символ Святого Духа, миру та свободи.

У верхній частині по колу розміщено написи польською та українською мовами: KAROL JÓZEF WOJTYŁA / ŚW. JAN PAWEŁ II; КАРОЛЬ ЮЗЕФ ВОЙТИЛА / СВ. ІВАН ПАВЛО II.

▪️Художник – Володимир Таран.

▪️Скульптор – Володимир Атаманчук.

▪️Тираж – 3 000 штук.

Як повідомляло Інше ТВ, НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету – «Архістратиг Михаїл»