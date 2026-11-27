За висновками експертів, вибуху не було. Надто швидке зниження, неправильні показники висотоміра та запізніле рішення перервати посадку спричинили авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинули 96 людей, пише Кореспондент.

Міжнародна група експертів дійшла висновку, що причиною Смоленської авіакатастрофи 2010 року стала низка помилок під час заходу на посадку. Серед них – надто пізній початок зниження, неправильні показники висотоміра та несвоєчасне рішення припинити посадку. У катастрофі загинули 96 людей, зокрема президент Польщі Лех Качинський. Про це йдеться у висновку міжнародної групи експертів, оприлюдненому Національною прокуратурою Польщі, повідомляє Polsat News.

Речник прокуратури Пшемислав Новак розповів, що кінцевий захід на посадку літака Ту-154М розпочався запізно. Через це повітряне судно знижувалося зі швидкістю 7-9 метрів на секунду замість приблизно п’яти метрів.

Крім того, екіпаж мав неправильні дані про фактичну висоту літака. Приблизно за хвилину до катастрофи змінили налаштування одного з висотомірів, унаслідок чого той показував висоту приблизно на 150 метрів більшу за реальну.

Експерти наголосили, що літак продовжував знижуватися нижче 120 метрів, хоча пілоти не бачили злітно-посадкової смуги. За таких погодних умов екіпаж мав припинити захід на посадку та набрати висоту.

Бортова система попереджала про небезпечне наближення до землі. Приблизно за 20 секунд до зіткнення спрацював сигнал найвищого рівня, який вимагав негайної реакції. Однак рішення перервати посадку ухвалили запізно.

Фактори, які могли сприяти катастрофі

Окрім безпосередніх причин, експерти визначили чотири обставини, які могли вплинути на перебіг подій:

Дії російських авіадиспетчерів. За словами речника прокуратури, вони неодноразово запевняли екіпаж, що літак перебуває на правильному курсі та висоті, хоча ця інформація, за оцінкою експертів, була недостовірною. Диспетчери також не дали вчасної команди припинити посадку.

Організація польоту. У 36-му Спеціальному полку транспортної авіації, відповідальному за рейс, були проблеми з фінансуванням, підготовкою персоналу та кадровим забезпеченням.

Вибір аеродрому. Аеродром Смоленськ-Північний закрили як військову базу в листопаді 2009 року, а згодом тимчасово відновили для обслуговування рейсів. Він не мав системи точного наведення, тому пілоти мусили самостійно контролювати висоту під час заходу на посадку.

Ситуація в кабіні пілотів. Експерти звернули увагу на недотримання правил перебування сторонніх осіб у кабіні. В останні хвилини польоту туди заходила людина, яка розмовляла на теми, не пов’язані з виконанням маневру. Це могло відволікати екіпаж.

Водночас міжнародна група виключила технічну несправність літака та вибух як причини катастрофи. На записах бортових самописців не виявили звуків, характерних для вибуху. Характер пошкоджень свідчив, що вони виникли внаслідок зіткнення з перешкодами, а згодом – удару літака об землю. За результатами досліджень, вибух не був причиною трагедії.

Національна прокуратура Польщі сформувала міжнародну групу експертів у 2019 році. Її завданням було підготувати комплексний висновок щодо обставин, причин та перебігу Смоленської катастрофи.