26 листопада українська делегація передала Папі Римському Леву XIV два кущі калини, які, за участі Папи, висадили у Ватиканських садах напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів. Про це повідомила пресслужба Посольства України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені, пише ЛБ.

Церемонія відбулася неподалік Палацу Пія IV. Біля кущів встановили таблицю з присвятою понтифіку, де вказано дату акції та значення рослини як символу миру й надії. Рослини мають різну географію походження, що поєднує Україну та українську громаду в Італії. Один саджанець привезли з Києва – його виростили фахівці Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка НАН України. Інший кущ останні п’ять років адаптувався до італійського клімату біля римської базиліки Святої Софії, куди його свого часу передали із села Заздрість на Тернопільщині – рідного села Патріарха Йосифа Сліпого.

Релігійну частину заходу – чин благословення – провів Державний Секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін разом із владиками українського духовенства в Італії Григорієм Комаром та Іринеєм Біликом. Під час виступу кардинал наголосив, що калина втілює стійкість, гідність і незламність українців у часи важких випробувань.

Офіційну делегацію України на події очолив третій президент Віктор Ющенко, який керує Наглядовою радою Національного музею Голодомору-геноциду. Музичним супроводом церемонії став виступ хору семінаристів, які заспівали «Ой у лузі червона калина».

До пам’ятної дати «Укрпошта» за ініціативи українського посольства підготувала спеціальний філателістичний випуск: марку «Калина України у Ватиканських садах». Художник Микола Ступінський зобразив на ній кущ у період цвітіння та з червоними гронами на тлі купола Собору Святого Петра і входу до Палацу Пія IV. Погасили марку на території Суверенного Мальтійського Ордену спеціальним штемпелем, ескіз якого створив художник Юрій Лісовський.