Непал у четвер розпочав процес юридичного визнання померлими близько 4000 осіб, які після руйнівних повеней наприкінці серпня досі вважаються зниклими безвісти.

У цій гімалайській країні внаслідок повеней, спричинених обвалом льодовика, загинуло понад 1400 людей, понад 5500 осіб зникли безвісти.

Про це повідомляє LSM, передає Інше ТВ.

Те, що відповідальні установи Непалу розпочали процедуру визнання зниклих безвісти померлими, у коментарі агентству AFP підтвердив речник державного відомства з ліквідації наслідків стихійних лих Рам Бахадур Кхатрі Четрі.

Компетентні органи оприлюднили повідомлення, у яких перелічено близько 4000 зниклих безвісти, зокрема 623 іноземних громадян. Вони закликають подавати заперечення або уточнення перед тим, як офіційно оголосити когось зі зниклих померлим.

У жовтні набули чинності зміни до законодавства Непалу, якими значно скорочено строк, після спливу якого жертву катастрофи можна оголосити померлою. Тепер замість 12 років потрібно чекати приблизно шість тижнів.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку жовтня Непал завершив пошуково-рятувальну операцію щодо осіб, які вважалися зниклими безвісти після руйнівної повені в серпні