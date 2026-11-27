BBC Studios оголосила, що відомий британський шеф-кухар Гордон Рамзі стане головним ведучим автомобільного телешоу Top Gear. Він очолить оновлений склад ведучих, а перші нові випуски програми вийдуть у 2028 році. Зйомки розпочнуться вже наступного року, пише Кореспондент.

За словами Рамзі, його захоплення автомобілями почалося ще в дитинстві. Новий ведучий заявив, що хоче привнести у програму “свіжі енергію та амбіції”, щоб зацікавити наступне покоління глядачів.

Повернення Top Gear відбудеться після тривалої перерви. Наприкінці 2023 року BBC Studios повідомила, що вирішила тимчасово призупинити виробництво шоу. Ще наприкінці 2022 року зйомки програми зупинили після серйозної аварії колишнього ведучого Ендрю Флінтоффа, який отримав важкі травми під час знімального процесу.