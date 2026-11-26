У ніч на 26 листопада (з 18:00 25 листопада) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400 із Брянської та Курської областей рф, а також 113 ударними БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.