У Камеруні загинув швейцарський турист, а туристи з Великої Британії та США отримали поранення після того, як група мандрівників натрапила на стадо слонів, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За повідомленнями ЗМІ, 19 листопада група з шести осіб — четверо британців, один швейцарець і один американець — у супроводі місцевих гідів здійснювала похід поблизу села Бакінгілі, що на півдні національного парку “Гора Камерун”. Вони йшли стежкою, якою слони дістаються до розташованого неподалік озера, коли натрапили на стадо, що налічувало близько 15 тварин.

Слони напали на групу. Як повідомляється, Ален Тру — швейцарець, який працював керівником у страховій компанії в Лондоні, — отримав удар бивнем, а одного з гідів відкинуло в рів, прямо на Тру; інші учасники групи сховалися на деревах.

Одна з туристок із Великої Британії розповіла камерунським ЗМІ, що в Тру був синець під оком; спочатку він залишався при свідомості й скаржився на травму руки. За її словами, виникли побоювання, що в нього може бути внутрішня кровотеча.

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“Він сказав, що на нього напав слон, — додав один із місцевих жителів (згідно з відео, опублікованим радіостанцією CBS Radio Buea FM). — Слон просто розчавив його”.

Згодом Тру помер від отриманих травм. 21 листопада спільна група працівників парку та військових винесла його тіло з території парку й доправила до моргу в місті Лімбе. Американського туриста, який також постраждав, було госпіталізовано, а згодом виписано, повідомляють місцеві ЗМІ.

Один із британських туристів, який розповів, що дві години переховувався в пні дерева, згадав момент нападу слонів: “Я побачив слонів майже поруч із собою. Подумав: якщо піду далі цією стежкою, то потраплю під удар. Тому я рушив у протилежному напрямку. Вони побігли стежкою, а я кинувся вбік і сховався в кущах. Потім почув крики”.

Шон Макговерн, керівник британського підрозділу страхової компанії Axa XL, де Тру пропрацював 13 років, підтвердив факт його загибелі. Він зазначив, що Тру був “цінним членом нашої команди, шанованим колегою та другом, чий внесок, професіоналізм і душевна теплота торкнулися багатьох людей”. Камерунські ЗМІ повідомили, що протягом останніх 10 років відбувалися сутички між слонами та місцевими жителями.