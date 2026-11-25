Через російський обстріл Запорізька АЕС в середу, 25 листопада, залишилась без зовнішнього живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву “Енергоатома”.

“25 листопада о 04:28 внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції “Феросплавна”, відключилася лінія електропередачі 330 кВ “Феросплавна-1”, – йдеться у заяві.

Наразі власні потреби АЕС забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.

В “Енергоатомі” наголосили, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через ворожі атаки посилюють ризики ядерної аварії.

“Єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її єдиного законного оператора – АТ “НАЕК “Енергоатом”, – сказано в заяві.