Як повідомили у Генштабі, 5 літаків, якими росіяни тероризують цивільних українців, уражено на аеродромі «Саваслейка».

24-го та в ніч на 25 листопада удари Сил оборони України дістали один із ключових аеродромів російської авіації. У Нижньогородській області уражено аеродром «Саваслейка». Саме звідси злітають винищувачі МіГ-31 — носії ракет «Кинджал», якими противник б’є по українських містах.

За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть – їх уражено. Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється. Є вирогідність ще кращих новин

На Луганщині, в районі населеного пункту Караван-Солодкий, уражено радіолокаційну станцію П-18. Вона виявляє повітряні цілі на великій відстані та видає дані засобам ППО противника. Тепер у російського радіолокаційного поля стало на одне «око» менше.

Також удари цієї доби припали на пальне і склади окупантів. В районі Новосвітлівки Луганської області уражено два склади паливно-мастильних матеріалів і склад матеріально-технічних засобів. Ще один склад МТЗ уражено в районі Розпасіївки Луганської області. На Донеччині, в районі Агрономічного, уражено склад ПММ, а в районі Нового Світу — склад боєприпасів.

Без пального техніка не рушить з місця, а без снарядів артилерія замовкає. Кожен уражений склад — це менше штурмів і обстрілів, які противник зможе провести. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України.