Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 643 580 (+2 091) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 507 (+14)

Бойові броньовані машини: 25 974 (+22)

Артилерійські системи: 52 801 (+15)

РСЗВ: 2 301

Засоби ППО: 1 769

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 220 (+3)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 620 013 (+597)

Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

Кораблі та катери: 36

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 179 599 (+515)

Спеціальна техніка: 4 937 (+5)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.