Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 643 580 (+2 091) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 507 (+14)
Бойові броньовані машини: 25 974 (+22)
Артилерійські системи: 52 801 (+15)
РСЗВ: 2 301
Засоби ППО: 1 769
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 220 (+3)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 620 013 (+597)
Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
Кораблі та катери: 36
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 179 599 (+515)
Спеціальна техніка: 4 937 (+5)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.