Львівська, Житомирська та Кропивницька територіальні громади рекомендовані для участі в пілотному етапі проєкту зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Таке рішення ухвалила комісія з питань реалізації експериментального проєкту при Мінрегіоні за результатами комплексного оцінювання п’яти громад, які пройшли попередні етапи відбору.

«Проєкт дозволить відпрацювати модель соціального орендного житла, яку в майбутньому будемо масштабувати на інші громади. На пілотному етапі у 2027 році три громади мають збудувати житло для понад 1 500 сімей. Ці міста також стануть першими, хто на практиці запустить модель створення та управління таким житлом і його передачі в оренду. Саме тому спільно з міжнародними партнерами проєкту оцінювали не лише якість пропозицій, а й фінансову та управлінську спроможність громад їх реалізувати. Отриманий досвід стане основою для подальшого розвитку системи соцжитла, зокрема в межах профільного законопроєкту, який вже передано на розгляд уряду», — зазначив міністр Віталій Безгін.

На першому етапі на будівництво житла у рекомендованих громадах передбачено 100 млн євро: 50 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку та 50 млн євро безповоротного гранту від Європейського Союзу. Загальний обсяг проєкту становить 400 млн євро.

Комплексне оцінювання проводили з урахуванням кількох ключових критеріїв: готовності громади до реалізації проєкту, її інституційної та управлінської спроможності, фінансової спроможності й довгострокової сталості проєкту, а також збалансованості запропонованих рішень. Оцінку фінансової спроможності громад також провели Міністерство фінансів України та компанія PwC.

Інвестиційні пропозиції трьох громад передбачають будівництво багатоквартирного житла та розподіл квартир між внутрішньо переміщеними особами, вразливими категоріями населення та іншими пріоритетними групами, визначеними громадами. Окремо у проєктних рішеннях враховано вимоги до енергоефективності, безбар’єрності та безпеки житла. Львів та Житомир також визначили майбутніх операторів, які відповідатимуть за управління новим житлом.

За рішенням комісії Кременчук залишається у резервному списку.

Наступний крок – розробка громадами проєктно-кошторисної документації. Презентація детальних проєктів трьох громад запланована на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC), де міста зможуть представити своє бачення будівництва та розвитку соціального орендного житла.

Раніше з 25 громад, які подали заявки на участь у проєкті, за результатами кількох етапів відбору до фінального оцінювання пройшли п’ять: Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук та Кропивницький.

Нагадаємо, 11 листопада 2026 року Верховна Рада України ратифікувала угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, необхідні для реалізації проєкту.