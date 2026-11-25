Як повідомляло ІншеТВ, У Черкасах зафіксували спалах туберкульозу – захворіли 26 людей, з них 23 – дітей

У Черкасах туберкульоз виявили одразу в кількох школах і дитячих садках. Серед можливих версій поширення інфекції обговорюють зараження в шкільних укриттях під час повітряних тривог. Однак медики поки що не підтвердили, де саме діти могли заразитися, пише ВВС.

Загалом з 22 жовтня у місті зареєстрували 26 випадків туберкульозу, 23 з них – серед дітей, які відвідують сім шкіл і три дитячі садки, повідомив Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Де діти могли заразитися

Джерело зараження поки що не встановили.

На початку листопада в Черкасах повідомляли про випадки туберкульозу серед дітей однієї родини. Чи пов’язані вони з нинішнім спалахом, невідомо.

У місцевих соцмережах також обговорюють версію, що діти могли заразитися в шкільних укриттях під час повітряних тривог.

Її порушили й в інтерв’ю виданню “Антена”.

Під час розмови депутат Черкаської міської ради Юрій Єфремов заявив, що місцева влада не має достатньо інформації про обставини спалаху.

Журналіст Валерій Воротник, зі свого боку, озвучив ще одну можливу версію: джерелом інфекції могла стати жінка, яка померла.

За неофіційною інформацією, яку навів журналіст, під час медичного розтину в жінки нібито виявили відкриту форму туберкульозу. Вона мала восьмеро онуків, які періодично її відвідували. Більшість дітей, за словами Воротника, навчалися в одній школі.

“Якщо ця інформація підтвердиться, постане питання про ефективність профілактичних медичних заходів щодо цієї людини та членів її родини”, – сказав журналіст.

Однак ані версія про померлу жінку, ані припущення про зараження в укриттях поки що не підтверджені медиками.

Епідеміологи продовжують розслідування.

Чи закриватимуть школи

Попри спалах школи й дитячі садки в Черкасах поки що не закриватимуть, а дітей не переводитимуть на дистанційне навчання. Про це 24 листопада заявив департамент освіти та гуманітарної політики міської ради.

За оцінкою фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі для цього немає підстав.

Сам факт перебування дитини в одному навчальному закладі з людиною, у якої діагностували туберкульоз, не означає автоматичного зараження, пояснюють фахівці.

Інфекція передається повітряним шляхом від людини з відкритою формою захворювання, а ризик залежить від тривалості та інтенсивності контакту.

Водночас медики обстежують людей, які контактували з хворими.

Станом на 24 листопада перевірили 90% людей із першого кола контактів. Також у школах і дитячих садках організували обстеження учнів та педагогів за допомогою мобільного рентгенологічного обладнання.

Усі виявлені пацієнти отримують лікування.

Водночас у департаменті освіти зазначають: в разі зміни епідеміологічної ситуації формат навчання можуть переглянути.

Підпис до фото,Чи могли шкільні укриття стати місцем поширення туберкульозу?

Батькам дітей, яких визначили контактними особами, рекомендують пройти всі призначені обстеження, навіть якщо дитина добре почувається.

Якщо дитина має тривалий кашель, підвищену температуру, слабкість, нічну пітливість або втрачає вагу, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра.

Чи пов’язаний спалах із вакцинацією

Під час інтерв’ю журналіст Валерій Воротник та Юрій Єфремов також обговорили вакцинацію дітей проти туберкульозу.

Воротник звернув увагу на випадки відмов батьків від щеплень і на те, що деякі діти не проходять профілактичних обстежень.

Єфремов розповів, що його дитина навчається у другому класі, має всі рекомендовані державою щеплення, однак пробу Манту їй не робили.

Водночас наразі немає оприлюднених даних про те, скільки дітей серед тих, хто захворів у Черкасах, були вакциновані БЦЖ.

Тому робити висновки про зв’язок між вакцинацією та нинішнім спалахом поки зарано.

За даними міської ради, у Черкасах пів тисячі дітей з майже 50 тисяч не мають БЦЖ.

Що буде далі

Єфремов заявив, що місцева влада не має достатньо повноважень, щоб самостійно визначати, як діяти під час спалаху інфекційного захворювання.

За його словами, такі рішення мають ухвалювати профільні медичні служби, які повинні пояснити, як захистити дітей і запобігти подальшому поширенню інфекції.

Якщо до наступної сесії міської ради таких пояснень не буде, Єфремов планує порушити це питання перед депутатами.