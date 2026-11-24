Лісова служба США оприлюднила три документи про зустрічі з Бігфутом, великою волохатою істотою, котра нібито блукає лісами північного заходу країни. Усі свідки сумнівалися, що бачили саме його.

Лісова служба входить до складу Міністерства сільського господарства США. Вона виклала три файли у своїй читальні для запитів за законом про свободу інформації. У них описано кілька різних зустрічей із легендарною істотою, пише 24.

Найстаріший документ датується 1980 роком. Це барвистий опис струмка Петті-Крік у штаті Монтана, який написав Лео Т. Кінні. Розповідаючи про місцеву історію, він згадав власну зустріч у 1940-х роках із “істотою”, яка ходила на задніх лапах, пирхала і сильно смерділа.

Другий файл датується червнем 1982 року. У ньому йдеться про дивні сліди в районі Мілл-Крик-Вотершед в Орегоні. До документа додано дуже зернисті чорно-білі фото. Дослідник отримав завдання перевірити відбитки після повідомлення про “сліди Бігфута”.

Висновок звіту: сліди не схожі на відбитки “двоногої істоти вагою понад 136 кілограмів”. Утім, вони не нагадували й ведмежі, а самі відбитки виглядали природно.

Якщо сліди підробили, хтось доклав багато зусиль і уваги до деталей. Відбитки на стопі було б дуже важко відтворити. Вони виглядають дуже природно – прокоментував автор звіту.

Він також додав, що підозрює використання зліпка зі справжньої стопи, якщо це підробка.

У спогадах Кінні команда людей спершу вирішила, що перед ними дуже великий ведмідь. Люди пішли слідами. Приблизно за 800 метрів істота переступила колоду діаметром близько 90 сантиметрів. На колоді в снігу залишилися борозни від рогів, які тягнулися по ній – істота несла лося або оленя й зачепила рогами дерево.

Однак ведмеді ходять на задніх лапах лише на короткі відстані й зазвичай тягнуть здобич по землі. Тож їхня ціль підняла свою майбутню їжу цілком, і туша не торкалася землі, збільшуючи загальну вагу та створюючи глибші сліди.

Тоді команда зібралася на нараду й вирішила, що наздоганяти невідому істоту не варто. Згодом вони зізналися одне одному, що всіх охопило тривожне відчуття, а по спині бігали мурашки.

Третій документ – стаття з газети Clark Fork Valley Record за січень 2003 року. Місцеві жителі округу Сандерс у Монтані знайшли сотні великих відбитків на свіжому снігу. Один із них, Боб Мезінг, ішов слідами майже дві години, доки не стемніло, а відбитки не зникли там, де сніг став тоншим.

Він вважає, що сліди пов’язані з подією попередньої ночі. Тоді велика невідома істота підійшла до місцевої крамниці, спрацювало освітлення з датчиком руху, а сусідські собаки загавкали. Мезінг сказав, що якщо це жарт, то зроблений дуже вдало.

Бігфут – одна з найстійкіших постатей сучасної криптозоології. Схожі істоти фігурують у легендах багатьох країн: скунсова мавпа у Флориді, єті в Гімалаях, ватербоббежан у Південній Африці, йові в Австралії та алмас у Центральній Азії.

Попри поширеність легенди, наукових доказів існування Бігфута майже немає, і нові файли не стали неспростовним доказом. Найімовірніше, за Бігфута приймали ведмедів або ж це були жарти місцевих. Утім, віра в цього криптида знову зростає на тлі переконливих дипфейків і недовіри до офіційних інституцій.