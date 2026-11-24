Документальний фільм Sky News 24 hours in Ukraine’s kill zone («24 години в кілл-зоні в Україні») про бійців Національної гвардії на передовій, здобув міжнародну премію Emmy в категорії «Новини».

Про це повідомив продюсер фільму Азад Сафаров, передає Громадське.

Фільм розповідає про одну добу на передовій разом із бійцями батальйону «Сила Свободи» 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

За словами Сафарова, фільм знімали в жовтні 2025 року. Стрічка стала єдиною роботою про Україну серед номінантів у своїй категорії.

У документальному фільмі журналісти показали, як українські військові продовжують боротися за життя побратимів навіть у найскладніших умовах. Зокрема, знімальна група стала свідком шестигодинної операції з порятунку поранених бійців. До неї долучилися українські військові та один російський полонений.

«Щороку на Emmy подаються тисячі фільмів з усього світу. Навіть бути його номінантом — це престижно. Саме тому найбільше я радію, що завтра в багатьох американських новинах буде про фільм з України. А ще радію, що наш кореспондент назвав батальйон зі сцени в промові подяки», — наголосив Сафаров.

International Emmy Awards — міжнародна телевізійна премія, якою відзначають найкращі телевізійні програми, створені за межами США. Щороку на неї подають тисячі робіт із різних країн світу, а сама номінація вже вважається значним професійним визнанням.