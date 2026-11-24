В умовах постійних відключень світла та різких стрибків напруги звичайне заряджання електроприладів стає серйозним викликом для безпеки. Особливої пильності потребують сучасні біонічні протези наших ветеранів: усередині них встановлені потужні літій-іонні акумулятори, які через перепади в мережі чи порушення правил експлуатації можуть миттєво спалахнути або навіть вибухнути.

Як стало відомо “Твоєму місту“, два місяці тому, у вересні, у Шептицькому на Львівщині пожежа у власній квартирі забрала життя 35-річного ветерана 3-ї окремої штурмової бригади Євгенія Горожанкіна. Займання сталося через коротке замикання в електромережі, коли захисник поставив на зарядку свій протез ноги. Отримавши 55% опіків тіла, воїн помер у лікарні. Розповідаємо історію героя та публікуємо важливу інструкцію, як безпечно заряджати протези під час блекаутів.

“Він навіть після ампутації рвався до побратимів”: історія Євгенія

Євгеній був людиною з великим серцем і загостреним почуттям справедливості. Ще в дитинстві мама Олена вивезла сина до Німеччини, де він жив певний час. Здавалося, попереду — спокійне європейське життя, але чоловік не зміг залишатися осторонь, коли на Батьківщині точилася велика війна. Він повернувся в Україну і в 2024 році добровільно став до лав 3-ї окремої штурмової бригади.

На передовій Євгеній отримав важке поранення. Лікарі врятували йому життя, проте ногу довелося ампутувати, а згодом чоловіка демобілізували. Попри втрату кінцівки та травму другої ноги, він не зламався: будував плани на майбутнє з коханою дівчиною, яка підтримувала його на кожному кроці, та шукав можливості допомагати армії. Сусіди згадують його як світлу й чуйну людину, яка завжди першою поспішала на поміч іншим.

“Він навіть після ампутації рвався до побратимів, думав, можливо, зможе повернутись, аби допомагати їм. Проте у нього і друга нога була пошкоджена, лікував її, тому про повернення на фронт не могло бути і мови”, — з болем згадувала мама героя пані Олена у коментарі місцевим ЗМІ.

Але біда прийшла там, де її найменше чекали — у рідних стінах. 5 вересня близько 16:15 у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку в Шептицькому спалахнула пожежа. Сусідка розповідала, що перед тим, як полум’я охопило оселю, вона чула вибух. Того дня Євгеній поставив свій протез на зарядку.

Пожежа у квартирі війського на вулиці Сокальській у Шептицькому / фото з мережі

Ветеран отримав 55% опіків тіла. Медики боролися за його життя, та врятувати захисника не вдалося — він помер у лікарні.

“5 вересня близько 16:15 у місті Шептицький виникла пожежа у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок події власника помешкання та ще одного чоловіка госпіталізували. Згодом власник квартири помер у лікарні. Згідно з висновком щодо причин виникнення пожежі, займання сталося внаслідок короткого замикання електромережі”, — офіційно повідомили у поліції виданню “Твоє місто“.

Мама загиблого героя звертається до всіх військових і цивільних із ампутаціями з єдиним проханням: бути максимально обережними під час заряджання протезів, щоб трагедія її сина більше ні з ким не повторилася.

Чому протез у розетці — це зона підвищеного ризику

Як з’ясувало “Твоє місто“, сучасні біонічні та мікропроцесорні протези провідних світових брендів (Ottobock, Össur, Esper Bionics) — це складні роботизовані системи, які працюють від потужних літій-іонних акумуляторів. Проте саме ці батареї вимагають бездоганних умов експлуатації.

У разі короткого замикання, перегріву або критичного стрибка напруги в мережі літій-іонний елемент схильний до так званого “теплового розгону”. Це ланцюгова реакція, під час якої батарея миттєво розігрівається до сотень градусів, вибухає та викидає струмінь вогню й токсичного диму. Загасити таке займання звичайною водою неможливо.

Коли в Україні діють графіки відключень, а після подачі електроенергії напруга в розетках може стрибати до 250–270 В і вище, контролери живлення та зарядні блоки працюють на межі своїх можливостей.

(Фото на заставці – ілюстративне).