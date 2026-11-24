Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СЕРЕДУ, 25 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 05:30 – 08:00; 15:00 – 20:30;
1.2 – 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30;
2.1 – 11:30 – 15:00; 22:00 – 00:00;
2.2 – 00:00 – 00:30; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;
3.1 – 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30; 22:00 – 00:00;
3.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 08:00; 18:30 – 22:00;
4.1 – 08:00 – 11:30; 18:30 – 22:00;
4.2 – 00:00 – 00:30; 08:00 – 11:30; 15:00 – 20:30;
5.1 – 05:30 – 08:00; 11:30 – 18:30;
5.2 – 11:30 – 15:00; 22:00 – 00:00;
6.1 – 11:30 – 18:30;
6.2 – 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00.