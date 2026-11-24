У ніч на 24 листопада (з 18:00 23 листопада) противник атакував 96 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed (45 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.