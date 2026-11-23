Українці, які планують оформити субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років, мають врахувати важливий термін. Якщо подати документи до 30 листопада включно, допомогу можуть призначити з 1 жовтня, а не з місяця звернення.

Кому потрібно подати заяву на субсидію до 30 листопада, щоб отримати виплати з початку опалювального сезону, пише РБК.

Чому важливо подати заяву до 30 листопада

Як пояснили у Пенсійному фонді України, громадяни, які звернуться за призначенням житлової субсидії протягом жовтня або листопада 2026 року, можуть отримати її з початку опалювального сезону.

Для цього необхідно, щоб право на державну допомогу виникло не пізніше 1 жовтня. Якщо подати заяву починаючи з 1 грудня, субсидію за загальним правилом призначать із місяця звернення. Тому тим, хто потребує допомоги та ще не подав документи, варто зробити це до кінця листопада.

Важливо також правильно зазначити період призначення виплати. Якщо заявник у листопаді самостійно обере отримання субсидії саме з цього місяця, її не нараховуватимуть із жовтня.

Кому потрібно подавати нову заяву

Для більшості українців, які вже отримують житлову субсидію, перерахунок на опалювальний сезон відбувається автоматично.

Водночас, згідно з роз’ясненням ПФУ щодо опалювального сезону 2026-2027 років, звернутися із заявою та декларацією необхідно, зокрема, якщо:

людина оформлює субсидію вперше;

у неопалювальний період їй відмовили в допомозі;

змінився склад домогосподарства або обставини, що впливають на призначення виплати;

житло орендують і самостійно оплачують комунальні послуги;

внутрішньо переміщені особи оформлюють допомогу за фактичним місцем проживання;

фактична кількість мешканців відрізняється від кількості зареєстрованих осіб.

Якщо субсидію вже призначено і жодних змін у домогосподарстві не відбулося, повторно подавати документи зазвичай не потрібно.

Як оформити субсидію на опалення

Подати заяву та декларацію можна кількома способами:

Онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Через мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Особисто в сервісному центрі ПФУ.

Поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду.

Через ЦНАП або уповноважених представників територіальних громад.

Через портал “Дія”.

Під час оформлення необхідно вказати відомості про домогосподарство, доходи та житлово-комунальні послуги. У певних випадках можуть знадобитися додаткові документи.

Як розраховують субсидію за жовтень

Хоча опалювальний період для призначення житлової субсидії починається 1 жовтня, витрати на опалення за цей місяць враховують лише за 16 днів – із 16 до 31 жовтня.

Це правило поширюється на централізоване, газове та електричне опалення незалежно від фактичної дати початку подачі тепла.

Розмір допомоги визначають індивідуально, враховуючи доходи сім’ї, склад домогосподарства та витрати на комунальні послуги.

Перевірити призначену суму можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ в розділі “Моя субсидія”.