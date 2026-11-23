У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку зросла до 11 людей.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки, а кількість загиблих тепер становить десять людей.

Він також повідомив, що з-під завалів надзвичайникам вдалося врятувати живою 79-річну жінку. Її ушпиталили — медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 22 листопада російські війська вдарили по п’ятиповерховому будинку у Димері, удар спричинив пожежу та руйнування квартир із першого по п’ятий поверх.

Під час пошуково-рятувальних робіт там рятувальники дістали живу дитину. 7-річний Давид майже 14 годин був під будівельними конструкціями.