Біля Альметьєвська дрони атакували НПС «Калейкіно», місцеві повідомляють про сильну пожежу.

Раніше її вже атакували 19 листопада. Об’єкт розташований приблизно за 1300 км від кордону з Україною.

Станція приймає, зберігає та перекачує нафту, що надходить із родовищ Татарстану, Західного Сибіру, ​​Удмуртії та Башкортостану. На базі «Калейкіно» працює автоматизована система компаундування (змішування), що дозволяє доводити сировину різної якості до єдиних стандартів за вмістом сірки.

З НПС нафта прямує далі системою магістральних нафтопроводів (включаючи гілку «Дружба»), у напрямку Нижнього Новгорода, Самари, а також на нафтопереробні заводи, зокрема на комплекс «ТАНЕКО» в Нижньокамську.

Об’єкт має у своєму розпорядженні великий резервуарний парк, включаючи гігантські резервуари місткістю до 50 тис. кубометрів кожен.

Як опорний вузол системи «Дружба» та внутрішніх постачань, «Калейкіно» відіграє ключову роль у забезпеченні безперервності нафтових потоків як для переробки всередині Росії, так і для експортних маршрутів. Оскільки станція об’єднує потоки з різних нафтовидобувних регіонів, то збої в її роботі або пошкодження резервуарного парку торкнуться цілого логістичного ланцюжка та створюють ризики для пропускної спроможності та маневрування обсягами нафти.