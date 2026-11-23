Біля Альметьєвська дрони атакували НПС «Калейкіно», місцеві повідомляють про сильну пожежу.
Раніше її вже атакували 19 листопада. Об’єкт розташований приблизно за 1300 км від кордону з Україною.
Станція приймає, зберігає та перекачує нафту, що надходить із родовищ Татарстану, Західного Сибіру, Удмуртії та Башкортостану. На базі «Калейкіно» працює автоматизована система компаундування (змішування), що дозволяє доводити сировину різної якості до єдиних стандартів за вмістом сірки.
З НПС нафта прямує далі системою магістральних нафтопроводів (включаючи гілку «Дружба»), у напрямку Нижнього Новгорода, Самари, а також на нафтопереробні заводи, зокрема на комплекс «ТАНЕКО» в Нижньокамську.
Об’єкт має у своєму розпорядженні великий резервуарний парк, включаючи гігантські резервуари місткістю до 50 тис. кубометрів кожен.
Як опорний вузол системи «Дружба» та внутрішніх постачань, «Калейкіно» відіграє ключову роль у забезпеченні безперервності нафтових потоків як для переробки всередині Росії, так і для експортних маршрутів. Оскільки станція об’єднує потоки з різних нафтовидобувних регіонів, то збої в її роботі або пошкодження резервуарного парку торкнуться цілого логістичного ланцюжка та створюють ризики для пропускної спроможності та маневрування обсягами нафти.