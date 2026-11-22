У понеділок, 23 листопада, повітряний рух у Бельгії буде фактично паралізований через загальнонаціональний страйк. Авіадиспетчери долучаться до дня протесту проти заходів жорсткої економії, через що компанія Skeyes не зможе забезпечувати звичайне управління повітряним рухом. Про це 22 листопада повідомили в Skeyes, пише Кореспондент.

За даними компанії, з 07:00 до 21:00 за місцевим часом вона не зможе надавати стандартні послуги з управління повітряним рухом у бельгійських аеропортах і в повітряному просторі під своєю відповідальністю. Причина – участь частини авіадиспетчерів у страйку. Наявної кількості персоналу буде недостатньо, щоб гарантувати звичайний рух із дотриманням вимог безпеки.

У цей період забезпечуватимуть лише мінімальні послуги – для надзвичайних ситуацій та інших рейсів, критично важливих з погляду безпеки.

Найбільший аеропорт країни – Брюссельський аеропорт Завентем – очікував протягом понеділка 429 рейсів і близько 59,5 тисячі пасажирів. Із них 213 рейсів мали бути вилітними, а 216 – прилітними.

Авіакомпанія Brussels Airlines розкритикувала пізнє повідомлення про рішення, заявивши, що воно ускладнює підготовку до скасування рейсів і мінімізацію незручностей для пасажирів.

Рада представників авіакомпаній Бельгії (BAR Belgium), яка об’єднує близько 25 перевізників, також засудила страйк. У федерації заявили, що це вже одинадцятий страйк, який впливає на повітряний простір країни, за одинадцять місяців.

Мандрівникам рекомендують звертатися до своїх авіакомпаній, щоб уточнити статус рейсів.

Раніше у Бельгії акції протесту переросли у сутички з поліцією та супроводжувалися підпалами та пошкодженням майна.