Демократи проведуть слухання, щоб розглянути можливість скасування ключових елементів економічної політики Дональда Трампа, зокрема мит і податків, коли наступного року отримають контроль над Конгресом США.

Провідний представник Демократичної партії з питань торгівлі та податків у Палаті представників Річард Ніл повідомив Financial Times, що планує розслідувати весь спектр тарифів, запроваджених Трампом, пише ЛБ.

За словами Ніла, він також вивчить податкові пільги, надані президентом, зокрема значне зниження податків, яке погіршило ситуацію з дефіцитом бюджету США. Крім того, серед пріоритетів буде відновлення державних субсидій на медичне страхування для мільйонів американців.

Ніл, який представляє один із виборчих округів штату Массачусетс, заявив, що проведе слухання щодо базових 10-відсоткових тарифів Трампа, мит на сталь, алюміній та автомобілі, а також зборів на імпорт із Канади.

Політик також сказав, що одним із першочергових завдань стане відновлення податкових пільг, які відповідно до Закону про доступну медичну допомогу (Affordable Care Act, або Obamacare) отримували 22 мільйони американців. Термін дії цих пільг завершився наприкінці минулого року.

Наступ демократів на ключові економічні ініціативи Трампа відбувається після поразки республіканців на нещодавніх проміжних виборах. Кандидати від Демократичної партії перемогли на виборах у традиційно консервативних районах від Техасу до Канзасу та Південної Кароліни.

Однак, попри значну більшість у Палаті представників і Сенаті, демократи здебільшого не зможуть реалізувати свою програму без підпису Трампа. Для подолання його вето знадобиться підтримка двох третин членів обох палат Конгресу.

Масштаб викликів, які постають перед демократами, став очевидним у п’ятницю, коли Трамп заявив, що має намір накладати вето на законопроєкти, які вони надсилатимуть йому на підпис.

Водночас демократи зможуть домагатися проведення слухань, здійснювати нагляд і проводити розслідування, які можуть зобов’язати Білий дім передати документи.