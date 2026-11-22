Мода на зачіски постійно змінюється – спочатку на піку популярності опиняються короткі жіночі стрижки, потім довгі, а в якийсь момент еталоном стилю вважаються локони середньої довжини. Однак дівчатам, які носять окуляри, важливо, щоб стрижка виглядала стильно, з огляду на цей нюанс, зазначає Уніан.

Омолоджуючі жіночі короткі стрижки після 40 років – що пасує до окулярів

Стилісти навперебій говорять про те, що після 40 років жінкам особливо важливо ретельно підбирати зачіску, враховуючи вікові зміни. Наприклад, жіночі короткі стрижки після 50 років дуже популярні не тільки тому, що вони приховують недоліки шкіри, а й завдяки простоті догляду – їх, найчастіше, взагалі не потрібно укладати. Якщо ви носите окуляри і розглядаєте для себе зачіски різної довжини, рекомендуємо ознайомитися з 5 наймоднішими варіантами осінь-зима 2026-2027.

М’який шеггі до плечей

Ідеальний варіант для дівчат, яким хочеться зберегти довжину волосся, але додати йому об’єму. Шеггі виглядає стильно, виконується у багатошаровій техніці, завдяки рваній текстурі візуально омолоджує обличчя. Об’єм біля коренів допомагає зачісці виглядати витончено, створюючи враження густого волосся.

М’які пасма біля обличчя елегантно обрамлятимуть оправу окулярів, пом’якшуючи геометрію. Чубчик не перекриває верхню частину окулярів, завдяки чому не заважає. З боків обличчя створюється додатковий об’єм без укладання.

Каре з густою чубчиною

Класичне рівне каре – вічна класика, його можна зробити до підборіддя або трохи нижче. Гладкий силует і рівна чубчик підкреслюють ідеальну геометрію окулярів. За допомогою такої стрижки можна створити виразний інтелектуальний образ. Особливо добре каре виглядає з великими прямокутними та квадратними окулярами. Також така зачіска вигідно підкреслює вилиці та підборіддя.

Хвилястий боб із бічним проділом

Об’ємний боб впевнено тримається на найвищих позиціях у рейтингах вдалих зачісок для жінок після 40. Стригти його потрібно до підборіддя, створюючи м’які хвилі за допомогою рваної техніки стрижки. Проділ краще робити асиметричним, а пасма біля обличчя подовжувати. Такий підхід візуально “витягує” обличчя, завдяки чому воно виглядає стрункішим.

Хвилі створюють цікавий контраст із чіткою формою оправи окулярів, бічний проділ пом’якшує геометрію обличчя, але відволікає від нюансів шкіри. Хвилястий боб можна як укладати, так і носити з природною текстурою волосся, а особливо добре він виглядає з округлими та овальними оправами.

Піксі-боб

Текстурний піксі-боб – ще один шикарний варіант для жінок, яким більше до вподоби короткі стрижки. Це проміжний варіант між класичним піксі та бобом. Така стрижка може відкрити обличчя та підкреслити оправу окулярів, а рвана чубчик ідеально доповнює образ, не обтяжуючи його. Піксі-боб виглядає об’ємно, волосся здається густішим, навіть якщо його довжина невелика. Це чудовий компроміс між стильною зачіскою та коротким волоссям, за яким немає часу доглядати.

Піксі

Класична стрижка піксі, яка виграшно виглядає в будь-якому віці. Вона відкриває скроні та потилицю, візуально подовжує шию, її можна зробити з чубчиком або без. Якщо чубчик буде, то він має бути довгим і асиметричним.

Завдяки такій стрижці окуляри стають акцентною деталлю образу, відкриті скроні підкреслюють форму оправи. Контраст між довгим чубчиком і короткою стрижкою додає образу зухвалості, а сама зачіска виглядає цікавіше. У повсякденному житті стрижка “піксі” дуже зручна – не вимагає особливого догляду та укладання.