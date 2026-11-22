Власникам приватних будинків доведеться заплатити від 270 тисяч до понад 500 тисяч гривень за сонячну електростанцію з акумуляторами та монтажем. Однак фахівці пояснили, як можна розділити витрати та забезпечити житло резервним живленням, не купуючи одразу сонячні панелі.

Про це пише Експерт.

Вартість домашньої сонячної електростанції залежить насамперед від потужності панелей, характеристик інвертора та ємності акумуляторних батарей. На остаточну суму також впливають виробник обладнання та складність монтажних робіт.

За оцінками однієї профільної компанії, встановлення гібридної сонячної електростанції потужністю 10 кВт з акумулятором ємністю приблизно 10 кВт·год коштуватиме щонайменше 9000 доларів.

За курсом 45 гривень за долар така система обійдеться приблизно у 405 тисяч гривень. У цю суму входять необхідне обладнання та монтаж.

Водночас облаштування домашнього резервного живлення не обов’язково потребує встановлення повноцінної сонячної електростанції. Окремі компоненти системи можна придбати поступово.

Наприклад, акумуляторна батарея ємністю 5 кВт·год коштує приблизно 900–950 доларів, що становить понад 40 тисяч гривень. Однак для її використання також знадобляться інвертор, захисне обладнання та монтаж.

Конкретні приклади вартості готових систем наводить інженерна компанія. Один із запропонованих варіантів передбачає встановлення сонячних панелей загальною потужністю 5,9 кВт.

Така комплектація включає інвертор потужністю 6 кВт та акумулятор ємністю 5,12 кВт·год. Вартість обладнання разом зі встановленням починається від 270 тисяч гривень.

Для будинків, які потребують потужнішої системи, передбачена інша комплектація. Вона складається із сонячних панелей загальною потужністю 15,02 кВт, інвертора на 15 кВт та акумуляторної батареї ємністю 16 кВт·год.

Встановлення такої електростанції під ключ коштуватиме приблизно 520 тисяч гривень. При цьому ціни стосуються конкретних наборів обладнання і можуть відрізнятися залежно від потреб будинку.

Фахівці звертають увагу, що в холодну пору року ефективність сонячних панелей суттєво зменшується через скорочення генерації електроенергії. Тому для власників житла, які насамперед хочуть захиститися від відключень світла, існує можливість поетапного встановлення обладнання.

Комерційний директор інженерної компанії Ігор Лєбєдєв рекомендує спочатку придбати інвертор та акумулятори. Таке рішення дозволить організувати резервне електроживлення будинку без негайного встановлення сонячних панелей.

«Якщо головне завдання — забезпечити будинок електроенергією під час відключень, можна почати із системи резервного живлення: інвертора та акумуляторів. А ближче до весни додати сонячні панелі. Головне — передбачити таку можливість ще на етапі проєктування», — пояснив Лєбєдєв.

Такий підхід дозволяє розподілити витрати на кілька етапів. Водночас під час вибору інвертора потрібно заздалегідь врахувати можливість підключення сонячних панелей у майбутньому.

Сонячні електростанції здатні виробляти електроенергію протягом усього року, проте взимку їхня продуктивність помітно знижується. Навіть у холодний сезон правильно підібрана система з акумуляторами може покривати частину потреб приватного будинку в електроенергії.