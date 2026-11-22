Компанія Baykar поставила на озброєння Туреччини три реактивні БПЛА Kızılelma, що здатні виконувати завдання пілотованого винищувача.

Після успішного завершення приймальних випробувань турецька компанія Baykar вперше передала силам безпеки три реактивні безпілотні винищувачі Kızılelma. Завдяки цьому Туреччина стала першою країною в історії світової авіації, яка прийняла на озброєння безпілотники із таким функціоналом, передає Defense Express.

В компанії Baykar наголошують, що реалізація винищувача була їх головною метою від початку роботи у напрямку безпілотної авіації, а для втілення її в життя знадобилося загалом 600 випробувальних і навчальних польотів. Очікується, що новинка відкриє нову еру в повітряних боях майбутнього.

Турецький безпілотний винищувач Kızılelma. Фото: Baykar

Як відомо, робота над реактивним безпілотним винищувачем Kızılelma розпочалася компанією Baykar у 2021 році, а перший прототип піднявся у небо у 2022. Головною перевагою такого реактивного БПЛА є можливість протистояти іншим літакам – під час випробувань у 2025 році радар MURAD від турецької ASELSAN виявив реактивний дрон-мішень, а турецька ракета класу “повітря-повітря” GÖKDOĞAN, запущена з борту Kızılelma, знищила його.

Що стосується ТТХ безпілотного винищувача, то довжина планера становить 14,5 м, а розмах крил – 10 м. Максимальна злітна маса Kızılelma – 8,5 т при корисному навантаженні у 1,5 т. Він здатен розганятися до 0,9 Маха (1100 км/год), а бойовий радіус становить орієнтовно 926 км. Окрім ракет GÖKDOĞAN серед номенклатури озброєння також заявлено надзвукові ракети класу “повітря-земля” з дальністю ураження понад 200 км.

Ракета класу “повітря-повітря” GÖKDOĞAN. Фото із відкритих джерел

Від Defense Express зазначимо, що поява таких реактивних безпілотних винищувачів на озброєнні у Туреччини може стати поворотним моментом в зміні правил “гри” бойової авіації. Показово, що країна вже впритул наблизилася до реалізації концепції Loyal Wingman або Collaborative Combat Aircraft (програма в США – ред.), над втіленням якої стрімко працюють США, Китай та інші європейські країни.

Йдеться про поєднання пілотованої та безпілотної авіації для виконання складних завдань, коли пілотований борт виконує функцію командного центру, а безпілотники виконують найнебезпечніші місії без участі людини, що унеможливлює ризики для пілотів загинути в бою.

Досить важливим аспектом залишається й використання Kızılelma в контексті морських операцій. Як відомо, ці БПЛА можливо використовувати із борту турецького борту TCG Anadolu, який Анкара називає спеціалізованим кораблем-носієм ударних дронів. Якщо проект втілиться у життя, то Туреччина потенційно може мати ескадрилью із реактивних безпілотних винищувачів Kızılelma, що працюватимуть в парі із БПЛА Bayraktar TB3, робота яких також консолідована з TCG Anadolu. Таким чином Туреччина закриє розвідувальні, ударні задачі, а також місії та із перехоплення цілей.

Безпілотний винищувач на борту TCG Anadolu. Фото: Turkish Defence Agency

Наостанок також варто згадати, що Україна свого часу зробила свій внесок до реалізації Kızılelma – у 2021 році Baykar укладала з українським розробником авіадвигунів “Івченко-Прогрес” та виробником цих двигунів “Мотор Січ” угоди щодо постачання двигуна АІ-322Ф з форсажною камерою та інтеграції мотора АІ-25ТЛТ. Проте наразі достеменно невідомо, в якій конфігурації та взагалі чи використовуються українські двигуни на нових безпілотних винищувачах Kızılelma.