У неділю до сніданку приготуйте солодкі рулетики з лаваша із соковитою начинкою. Інгредієнти найпростіші, тісто замішувати не потрібно, а після запікання лаваш стає м’яким та ніжним, просочуючись ароматом гарбуза, радить НП.

Завдяки соковитій гарбузовій начинці лаваш стає м’яким і ніжним, а сам рулет виходить солодким та ароматним.

Інгредієнти

3 листи лаваша,

700 г очищеного гарбуза,

цукор за смаком,

рослинна олія без запаху.

Приготування рулету з гарбузом

Гарбуз натріть на великій тертці. Кожен лист лаваша злегка змастіть рослинною олією за допомогою пензлика. Рівномірно розподіліть по ньому натертий гарбуз, посипте цукром і скрутіть рулетом.

Деко застеліть пергаментом, змащеним олією. Викладіть три рулети та змастіть їх зверху олією.

Випікайте в розігрітій до 175 градусів духовці 30–35 хвилин. Готові рулети накрийте пергаментом і рушником на 10–15 хвилин, щоб лаваш став м’якшим. Потім наріжте порційними шматочками та подавайте до чаю.