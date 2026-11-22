Нагадаємо, 2 ракети і дрон залетіли на територію Польщі під час масованої атаки РФ на Україну, і так, досить глибоко залетіли, настільки, що у Жешуві евакуйовували в укриття техперсонал диспетчерської вежі аеропорту. А потім ракети і дрон самі впали і вибухнули. Після цього було багато мужніх заяв. Виявилося, наприклад, що Швеція теж “брала участь у відбитті” російських ракет та БПЛА, які залетіли на територію Польщі. Навіть був опублікований офіційний прес-реліз Міністерства оборони Швеції з цього приводу:

“У ніч на 20 листопада шведські винищувачі JAS 39 «Gripen» були підняті в повітря після виявлення непізнаних об’єктів, які становили потенційну загрозу для повітряного простору Польщі. Крім них, в операції також брали участь польські винищувачі F-16 та нідерландський літак-заправник“. «Операція тривала кілька годин у складних умовах. Вона вимагала дозаправки винищувачів у повітрі, а також їх оперативного обслуговування та повторного вильоту з передової авіабази у Польщі». Тож шведські пілоти відстежували одразу кілька об’єктів, що переміщалися над територією Польщі протягом ночі. «Сьогодні вночі наші пілоти продемонстрували рішучість Швеції, солідарність союзників та важливість нашої участі у колективній обороні Європи. Разом із союзниками у Польщі ми змогли оперативно підняти авіацію у повітря для захисту нашого спільного повітряного простору. Під час операції шведські пілоти відслідковували кілька цілей у повітряному просторі Польщі та виявили велику мужність, працюючи у вкрай складних погодних умовах та за поганої видимості», — заявив заступник командувача ВПС Швеції Ніклас Магнуссон.

Врешті нічого не збили, хоч і отримали дозвіл НАТО, – завадила погана погода.

ІншеТВ підкреслює: це офіційне повідомлення – і про мужнє підняття авіації, і про погану погоду, і про дозаправник у повітрі. Але це не межа рішучості – тепер у понеділок рада НАТО збереться, щоб узагальнити цей досвід і визначити плани щодо посилення захисту Польщі.

Так, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що союзники по НАТО допоможуть посилити захист східного кордону країни, і анонсував позачергове засідання Північноатлантичної ради 23 листопада. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте своєю чергою гарантував, що Альянс захищатиме кожен дюйм польської території.

Про це Косіняк-Камиш написав у соцмережі X 21 листопада.

«Найближчим часом ми отримаємо від союзників по НАТО потужну підтримку, яка посилить захист нашого східного кордону!» — написав Косіняк-Камиш.

Він також повідомив, що 21 листопада був на зв’язку з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, щоб погодити деталі дій. Міністр також подякував генсеку НАТО Рютте за заяву в цій справі.

«Я можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен дюйм польської території», — сказав Рютте 21 листопада у Варшаві.



Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, за ту ніч і ранок ППО України знешкодила 82 ракети та 380 дронів.

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