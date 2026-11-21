Міністерство оборони США оприлюднило восьму партію розсекречених документів, що стосуються НЛО.

У п’ятницю, 20 листопада, громадськість отримала можливість ознайомитися з новими розсекреченими документами, що стосуються неідентифікованих аномальних явищ. Пентагон оприлюднив уже восьму партію файлів, що містять раніше засекречені документи, а також відеозаписи. З моменту відкриття Міністерством оборони США архіву матеріалів про НЛО у травні загальна кількість оприлюднених документів перевищила 500. Нова партія включає 40 документів і три відеозаписи. Одне відео особливо привертає увагу.

Цей відеозапис було зроблено у 2020 році на Близькому Сході, пише The Independent і Фокус.

Пентагон оприлюднив загадкові кадри, на яких зафіксовано невідомий об’єкт, що пролітає над військовим кораблем США. Цей відеозапис було зроблено у 2020 році на Близькому Сході за допомогою інфрачервоного датчика, встановленого на борту військового корабля США. На 20-секундному відеоролику видно, як світиться об’єкт круглої форми, що рухається повз корабель. Представники Пентагону не надали жодної додаткової інформації щодо цього випадку спостереження НЛО.

У п’ятницю також було опубліковано звіт інженера компанії Lockheed Кларенса Джонсона, складений у 1953 році. Джонсон — легендарний інженер, який заснував секретний підрозділ компанії Lockheed — Skunk Works, що розробив знамениті американські літаки-шпигуни U-2 та SR-71.

У звіті Джонсон описав появу НЛО, свідком якої він став, перебуваючи на своєму ранчо в Каліфорнії. У грудні 1953 року він бачив темно-синю “літаючу тарілку”, а в листопаді 1951 року — ще один загадковий об’єкт, від якого виходило світло-блакитне світіння, і який рухався по небу в західному напрямку. Джонсон описав чорний еліптичний об’єкт, який нерухомо завис у небі щонайменше на три хвилини, після чого стрімко відлетів і зник протягом 90 секунд.

За словами Шона Кіркпатріка, який до 2023 року очолював спеціальний відділ Пентагону з розслідування випадків спостереження невідомих аномальних явищ, відеозаписи, які нібито демонструють інопланетні технології, як правило, можна пояснити.

Сучасні інфрачервоні камери, які використовують американські військові, часто фіксують реактивні двигуни та інші нагріті об’єкти, що створюють протяжний тепловий шлейф. Саме це, як зазначає Кіркпатрік, пояснює появу вірусних відеороликів, на яких зафіксовані об’єкти, що швидко рухаються, які вважаються кораблями інопланетян.