Українські дрони middle strike та deep strike вироблятимуть у Великій Британії для потреб Сил оборони.



Міністр оборони України Євгеній Хмара та Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали відповідні проєктні домовленості щодо спільного виробництва.

Українські безпілотники, які вже довели свою ефективність, вироблятимуть за фінансування Великої Британії. Продукція спільних виробництв спрямовуватиметься на потреби українських воїнів.

«Запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох наших країн та пришвидшують розвиток наших ОПК. Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони. Для нас важлива стійкість нашого партнерства, його якість і здатність давати результат у довгостроковій перспективі», — наголосив Євгеній Хмара.

Велика Британія стала однією з перших країн, які оперативно передали Україні ракети LMM із власних складів в обмін на майбутні поставки. Такі засоби критично важливі для протидії реактивним «шахедам». Під час зустрічі Міністр подякував Великій Британії за лідерство у підтримці України та пакет допомоги для протиповітряної оборони, оголошений під час «Рамштайну».

Сторони сфокусувалися на подальших кроках для зміцнення української ППО — зокрема, прискоренні нових поставок ракет LMM із наявних запасів. Також зосередилися на посиленні далекобійних спроможностей України та модернізації ракет українського виробництва.