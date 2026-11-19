Велика Британія та Норвегія спільно профінансують будівництво двох сучасних швидкісних ударних катерів для України. Судна виготовлятимуть у Великій Британії, а їхнє оснащення включатиме системи протиповітряної оборони, ракетне озброєння та засоби самозахисту. Про це йдеться в заяві уряду Великої Британії, пише УНН.

Довжина кожного катера становитиме 30 метрів. За інформацією британського уряду, вони матимуть можливості, подібні до фрегатів, і посилять наступальні та оборонні спроможності Військово-морських сил України.

Судна також допоможуть захищати Чорноморський зерновий коридор, який має важливе значення для українського експорту та глобальної продовольчої безпеки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наголосив, що проєкт сприятиме не лише посиленню оборони України, а й безпеці Європи.

Стабільні та безпечні морські шляхи є артеріями світової торгівлі, а постійні невибіркові атаки росії в Чорному морі завдають шкоди не лише Україні та нашим європейським союзникам, а й найбільш вразливим країнам світу – заявив він.

За його словами, катери британського виробництва допоможуть стримувати російську агресію та забезпечать Україну важливими наступальними можливостями й засобами протиповітряної оборони.

Фінансування програми здійснюватиметься порівну Великою Британією та Норвегією через Коаліцію морських спроможностей, яку спільно очолюють ці країни. Катери оснастять сучасними системами від європейських постачальників.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Ці нові швидкісні ударні катери посилять оборону України в Чорному морі, допоможуть захистити важливі торговельні маршрути та стримувати російську агресію. Це має вирішальне значення для безпеки не лише України, а й усього НАТО – зазначив він.

У британському уряді також повідомили про намір передати Україні ще 1000 безпілотників дальнього радіуса дії для посилення захисту від російських атак на цивільне населення.

Крім того, минулого місяця Велика Британія оголосила про виділення Україні понад 10 млрд фунтів стерлінгів додаткової фінансової допомоги та підтвердила зобов’язання надавати 3 млрд фунтів стерлінгів щороку на військову підтримку.