Кабмін додав до програми часткової компенсації збитків бізнесу будівельну техніку, яку російські війська пошкодили або знищили під час обстрілів.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, пише ЛБ.

Тепер підприємства можуть отримати відшкодування не лише за виробничі будівлі, склади та обладнання, а й за екскаватори, навантажувачі, бульдозери, дорожні котки, асфальтоукладальники, бетононасоси та іншу спеціальну техніку.

Очільник Мінвідновлення Микола Калашник пояснив, що будівельники розбирають завали, ремонтують мости й відновлюють дороги під загрозою повторних ударів, і втрата навіть однієї машини може зупинити роботу на об’єкті. За його словами, це рішення допоможе підприємствам покрити частину збитків та продовжити важливі для громад відновлювальні роботи.

Умови програми передбачають виплату до 30 млн грн компенсації за пошкоджене або знищене майно на визначених територіях підвищеного ризику. Остаточна сума залежить від розміру підтверджених прямих збитків, а цей ліміт діє для одного підприємства на весь період дії програми. Крім того, бізнес на всій підконтрольній Україні території може отримати до 5 млн грн на рік для часткової компенсації страхування від воєнних ризиків за всіма договорами підприємства.