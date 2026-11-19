Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина (фракція “Слуга народу”) заявляє, що повної заборони соціальних мереж для дітей до 16 років в Україні не планується, пише Iнтерфакс.

“Продовжуємо системну роботу над законопроєктом щодо захисту дітей у соціальних мережах та цифровому просторі… Спільно доопрацьовуємо законодавчі механізми, вивчаємо міжнародний досвід і шукаємо рішення, які реально працюватимуть в Україні. Важливо, що до обговорення попередніх напрацювань обов’язково залучимо й самих дітей, адже їхню думку обов’язково потрібно враховувати”, – написала Гришина.

Вона наголосила, що мета – не заборонити дітям користуватися сучасними технологіями, а зробити цифровий світ безпечнішим для них.

“Франція, Велика Британія, Австралія та інші країни вже впроваджують нові правила захисту неповнолітніх в інтернеті. Україна також має сформувати сучасне законодавство, яке захищатиме права дітей та визначатиме відповідальність цифрових платформ”, – додала депутатка.

Як повідомлялося, наприкінці липня парламент Франції проголосував за прийняття законопроєкту, який, зокрема, забороняє дітям віком до 15 років доступ до соціальних мереж.

У червні прем’єр-міністр Великої Британії заявляв, що влада має намір запровадити заборону на користування соцмережами для осіб віком до 16 років.

Раніше низка країн, зокрема Австралія, Норвегія та Іспанія, висловили намір запровадити заборону на соцмережі для дітей до 16 років.

У серпні освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що обговорюючи наміри заборонити користування соцмережами для дітей, необхідно запропонувати їм альтернативне проведення часу.

У листопаді міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що підтримує обмеження використання соцмереж для дітей і підлітків, але треба дискутувати, які саме мають бути ці обмеження.