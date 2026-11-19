У застосунку Дія тепер стало доступним замовити витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Про це пише Кореспондент.

Скористатися послугою Витяг з Реєстру ветеранів уже можна в розділі Ветеран Pro. Водночас система автоматично перевірить статус і заповнить запит потрібними даними.

Готовий витяг міститиме QR-код, який ви можете відсканувати, щоб перевірити інформацію в документі.

Як отримати витяг:

Відкрийте Сервіси – Ветеран Pro.

Оберіть Витяг з Реєстру ветеранів.

Перевірте відображені дані та надайте згоду на обробку персональних даних.

Замовте витяг.

Коли він буде готовий – документ можна буде відкрити та завантажити.

Якщо скористатися застосунком не вдається, замовити витяг можна також на порталі Дія або в найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).