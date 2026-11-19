У застосунку Дія тепер стало доступним замовити витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Про це пише Кореспондент.
Скористатися послугою Витяг з Реєстру ветеранів уже можна в розділі Ветеран Pro. Водночас система автоматично перевірить статус і заповнить запит потрібними даними.
Готовий витяг міститиме QR-код, який ви можете відсканувати, щоб перевірити інформацію в документі.
Як отримати витяг:
Відкрийте Сервіси – Ветеран Pro.
Оберіть Витяг з Реєстру ветеранів.
Перевірте відображені дані та надайте згоду на обробку персональних даних.
Замовте витяг.
Коли він буде готовий – документ можна буде відкрити та завантажити.
Якщо скористатися застосунком не вдається, замовити витяг можна також на порталі Дія або в найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).