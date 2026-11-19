У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Президентом Франції Емманюелем Макроном і Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Глава держави подякував канцлеру Німеччини за організацію зустрічі Коаліції охочих.

Лідери обговорили ключові питання та потреби України. Насамперед – протидію російським «шахедам» і ракетам, захист енергетики та інфраструктури, зимові пакети підтримки, гарантії безпеки та дипломатію.

Учасники “коаліції охочих” запевнили у продовженні сильної підтримки України наступного року та широко підтримали пропозицію Єврокомісії щодо виділення додаткових €45 млрд на 2027 рік, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це він сказав на пресконференції у Берліні після засідання країн “коаліції охочих” у четвер.

-По-перше, після цього берлінського саміту, ми можемо з упевненістю сказати, що разом і в наступному році надаватимемо Україні сильну підтримку. Тому що тут йдеться про безпеку нас усіх, Європейська комісія вчора внесла пропозицію, яка на 2027 рік передбачає додаткові 45 мільярдів. Ці кошти повинні мобілізувати в ЄС всі разом, – заявив він.

За словами Мерца, сьогодні на засіданні коаліції ця пропозиція отримала широку європейську підтримку, висловивши подяку партнерам. Також він наголосив, що на національному рівні члени коаліції роблять чимало, а також поза межами Європейського Союзу.

-Цю потужну підтримку ми надаємо не для того, щоб продовжити війну. Ми надаємо її для того, щоб закінчити війну. Ми робимо наш внесок для того, щоб Україна могла ефективно оборонятися, так довго, як це буде потрібно, – підкреслив канцлер.

Він також зазначив, що Ялтинський формат не приведе до миру, а успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою за одним столом, передає кореспондент “Інтерфакс-Україна”.

-Сьогодні вранці президент Трамп, президент Путін і лідер Китаю говорили про війну в Україні. Тут у Берліні, в центрі Європи, ми разом формулюємо нашу позицію. Ми хочемо для України справедливого і тривалого миру. Ми хочемо більшої, а не меншої безпеки для Європи і для світу. І заради цього ми ведемо суттєву роботу з чіткими орієнтирами, – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що починаючи з середини літа Росія постійно нарощує атаки проти України, весь 2026 рік РФ відмовляється від різних пропозицій деесклації, зокрема, припинення ударів по енергетиці та припинення вогню в Чорному морі.

-Починаючи з середини літа цього року Путін постійно нарощує атаки особливо небезпечною зброєю – балістикою та реактивними шахедами. Ми потребуємо особливих спільних дій, щоб у нас був реальний захист. Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій дескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляється, – сказав Зеленський на пресконференціїї з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Також стало відомо, що українська сторона у четвер, 19 листопада, проведе окрему зустріч з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо адженди наступної зустрічі у форматі Україна-Європа-США-РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

-Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч і вже має бути чотиристороння зустріч Україна-Європа-Америка-Росія. Ми дуже на це розраховували, – сказав Зеленський.