Уряд затвердив план заходів до 2030 року, який передбачає 18 комплексних кроків для розвитку психологічної підтримки учасників освітнього процесу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.

Як зміниться психологічна служба

Серед запланованих змін – оновлення нормативної бази психологічної служби та штатних нормативів закладів освіти. Також передбачено розвиток професійних компетентностей практичних психологів і соціальних педагогів, запровадження супервізії та програм підвищення кваліфікації.

Окремий напрям – підготовка вчителів. Їх навчатимуть виявляти психоемоційні труднощі учнів на ранніх етапах і надавати першу психологічну допомогу.

Крім того, план передбачає:

удосконалення взаємодії шкіл із соціальними службами та системою охорони здоров’я;

запровадження механізмів перенаправлення учнів до спеціалізованих фахівців;

цифровізацію роботи психологічної служби;

пілотування нових моделей фінансування психологічного забезпечення освітнього процесу.

Також уряд планує вдосконалити професійну підготовку майбутніх працівників психологічної служби та запровадити системний моніторинг результатів реалізації концепції.

Концепцію розвитку психологічної служби в системі освіти до 2030 року уряд затвердив у 2026 році. Її реалізацію ініціювало Міністерство освіти і науки за підтримки Координаційного центру КМУ / Mental Health UA та Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”. Технічну підтримку надає представництво UNESCO в Україні.