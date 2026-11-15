Про це у вечірньому зверненні говорив президент Зеленський.

-Сьогодні увесь день особлива увага – нашому Запоріжжю, Дніпровщині: там дуже непроста ситуація після російських ударів. Багато відключень було, і триває відновлення. Частково електрику вже повертають, але попереду ще значна робота. Хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, всім нашим енергетикам, кожному, хто допомагає. Постійно нові повітряні тривоги та нові удари. Це значно ускладнює відновлення. Але всі необхідні сили задіяні, обладнання є, і повинен бути результат.

Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині та Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України. Важливо, щоб люди отримали допомогу і щоб енергозабезпечення повернулося в передбачувані графіки, безумовно. Це не просто, тим не менш.

На цьому тижні було рішення Єврокомісії: ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість. Хочу подякувати за це.

На наступному тижні буде зустріч «Рамштайну», і зустріч має бути результативною. Це буде сильний сигнал – сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться. Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для «петріотів», для «насамсів»: російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів. Будемо працювати з нашими партнерами і заради збільшення виробництва дронів. Потенціал у нас є, і застосування зараз на фронті ефективне. За жовтень було більше 50 тисяч російських втрат – убитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний високий показник. Наші військові можуть тримати лінію, я їм вдячний за це, і треба, щоб партнери теж тримали підтримку. Дуже потрібна.

Була сьогодні доповідь Михайла Драпатого, зокрема по українських далекобійних санкціях. Зараз фактично кожного дня є наші результати, і загалом на сьогодні ми зупинили вже більш ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей. Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці.

Готуємо зустріч Коаліції охочих, важлива зустріч – може бути зустріч історична. Можемо визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин. Тристоронній формат – Україна, Америка, Росія – має стати не просто чотиристороннім форматом, але й на порядок сильнішим. Готуємо і ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України: які дійсно виконують свої завдання, а які залишаються пустими, якщо чесно. Будемо наповнювати це. Дякую всім, хто нам допомагає!

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Норвегії. Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії. Хочу подякувати їм за незмінну підтримку. Обговорили, які є перспективи, дипломатію та підготовку зустрічей в Берліні в рамках Коаліції охочих. Вдячний також за нашу антибалістичну програму FREYJA: робота триває, і система повинна бути. Європейська антибалістика – масова та ефективна – може стати одним з найбільш серйозних наших спільних внесків у наближення миру. Дякую всім.