Речник парламенту Ігор Гросу відкинув сценарій федералізації Молдови, який, за твердженням російського видання «Эхо», нібито обговорюють на переговорах щодо миру в Україні. Політик назвав подібні ініціативи “ідеями, які дістали з нафталіну”, нагадавши, що європейський курс країни закріплений у Конституції. Про це Гросу заявив у коментарі TVR Moldova, передає NewsMaker.

«Це не просто офіційна позиція, вона є ультраофіційною. Ми пройшли референдум, на якому люди проголосували, і ми внесли до Конституції Молдови вектор європейської інтеграції. Крапка. В усьому іншому всі ідеї, які Російська Федерація дістала з нафталіну, для нас не мають значення. Наш вектор спрямований туди [у бік ЄС]», — наголосив Гросу.

Журналісти TVR Moldova також запитали спікера про звернення правозахисної асоціації Promo-LEX, яка закликала уряд запровадити санкції проти лідера Тирасполя Вадима Красносільського та інших осіб, відповідальних за тортури та довільні затримання у придністровському регіоні. За словами Гросу, влада не тільки враховує такі пропозиції, а й застосовують їх.

«Ми не просто беремо до уваги звернення, а й діємо. Ви бачили, що деяких осіб, які, наприклад, надійшли на службу до російської армії та незаконно перебувають на нашій території, позбавили громадянства. Але є й інші обмеження та санкції для тих, хто діє проти держави», – зазначив голова парламенту.

Раніше ЗМІ писали, що на переговорах щодо врегулювання війни в Україні нібито обговорюється питання перебудови Молдови. Що Москва пропонує федералізацію країни, коли у разі вступу Молдови до Євросоюзу в Гагаузькій автономії та Придністров’ї мають пройти референдуми про незалежність. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.