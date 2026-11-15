У Празі знову масштабний протест проти згортання свободи слова – люди вимагають від уряду відмовитися від зміни фінансування суспільного телебачення та радіо.

Про це пише Reuters.

За попередніми оцінками місцевої влади, акція мала зібрати сотні тисяч учасників. Її запланували напередодні 17 листопада – дня, коли в Чехії відзначають річницю Оксамитової революції 1989 року. Тоді було повалено комуністичний режим, а країну очолив дисидент і драматург Вацлав Гавел.

Як пише видання, у неділю парк Летна почав швидко заповнюватися людьми. Кількість учасників була настільки великою, що вони заблокували прилеглі станції метро. Деякі протестувальники прийшли в гострих капелюхах, скручених із газет. Таким чином вони вшанували мультиплікаційного героя, який протягом десятиліть був символом вечірніх дитячих казок на Чеському телебаченні.

Нагадаємо, уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша, який спирається на підтримку ультраправої партії SPD та євроскептичної політсили “Автомобілісти”, звинувачує приватні та суспільні медіа в упередженому висвітленні подій.

Урядова коаліція просуває законопроєкт про скасування щомісячного збору за користування телебаченням і радіо. Наразі він становить 205 крон (9,26 долара) і є джерелом фінансування мовників. Документ уже пройшов попереднє голосування та очікує на подальший розгляд.

У відповідь на такі плани працівники чеського суспільного телебачення та радіо на початку листопада провели одноденний страйк. Він спричинив скорочення ефірного часу. Акції на підтримку мовників також організували представники мистецької спільноти та студенти.