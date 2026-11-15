Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ПОНЕДІЛОК, 16 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30; 21:00 – 22:30;
1.2 – 07:00 – 10:30; 21:00 – 00:00;
2.1 – 10:30 – 14:00; 17:30 – 21:00;
2.2 – 10:30 – 14:00;
3.1 – 10:30 – 14:00; 21:00 – 00:00;
3.2 – 14:00 – 17:30;
4.1 – 05:30 – 07:00; 15:30 – 21:00;
4.2 – 05:30 – 07:00; 17:30 – 21:00;
5.1 – 14:00 – 17:30;
5.2 – 07:00 – 10:30; 17:30 – 21:00;
6.1 – 05:30 – 07:00; 17:30 – 22:30;
6.2 – 14:00 – 17:30; 21:00 – 00:00.