У ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) противник атакував 96 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ- рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.