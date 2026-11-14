Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном вже наступного тижня. Обговорюватиметься як мінімум одна тема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

За даними видання, тристоронній саміт відбудеться наступного четверга, 19 листопада, на полях щорічної конференції АТЕС у Шеньчжені (Китай). Очікується, що обговорення буде здебільшого присвячене розробці угоди про контроль над ядерним озброєнням.

Представник Білого дому сказав виданню, що обговорення також можуть торкнутися війни в Ірані та Північній Кореї.

Зазначимо, що раніше в неділю Трамп анонсував свій візит до Китаю та практично підтвердив плани провести саміт між трьома країнами.

“Я думаю, одна із зустрічей відбутися з президентом Путіним і президентом Сі Цзіньпіном, і це буде цікаво. Ми обговорюватимемо багато питань, включаючи денуклеаризацію, але ми багато говоритимемо. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить”, – говорив президент США журналістам.