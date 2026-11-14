Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 14 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 620 630 (+1 710) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 478 (+6)
Бойові броньовані машини: 25 750 (+19)
Артилерійські системи: 52 355 (+33)
РСЗВ: 2 273 (+2)
Засоби ППО: 1 756
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 140 (+4)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 531 (+448)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 609 (+302)
Спеціальна техніка: 4 905
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.