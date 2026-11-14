Літаки, які вже перебувають у повітрі, можуть приземлитися, але ті, що на землі, поки що не можуть злітати.

Вильоти всіх рейсів у США призупинили 13 листопада через “надзвичайні обставини та з міркувань безпеки”: проблеми зі зв’язком у системі управління повітряним рухом, пише Кореспондент.

В оголошенні сказано, що літаки, які вже в повітрі, можуть приземлитися, але ті, що на землі, не можуть злітати.

Сервіс відстеження рейсів FlightAware повідомив, що загалом по країні було затримано або скасовано майже 7000 рейсів.

У FAA уточнили: зупинку вильотів в усіх аеропортах країни оголосили через те, що збій зачепив кілька центрів управління повітряним рухом на маршрутах.

Нині технічні фахівці відомства з’ясовують причини несправності.