Студенти, які отримують державні гранти на оплату навчання, мають підтвердити право на підтримку в застосунку “Дія” у листопаді та на початку грудня. Перший платіж за академічними та державними грантами Міністерство освіти і науки планує здійснити до кінця 2026 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на “Освіта.юа”.

Графік підтвердження грантів визначило Міністерство освіти і науки в листі до закладів вищої освіти.

Студенти першого курсу мають підтвердити сертифікат на отримання академічного гранту з 9 до 29 листопада 2026 року.

Для студентів другого та третього курсів, яким продовжують надавати державні гранти, строки інші – з 13 листопада до 3 грудня.

Підтвердити грант потрібно особисто в застосунку “Дія” за допомогою “Дія.Підпису”.

Після підтвердження грантів МОН видасть накази про їх надання або продовження. У документах зазначать розмір підтримки та розподіл суми на платежі.

Перший платіж за академічними та державними грантами планують здійснити до кінця 2026 року.

У міністерстві пояснили, що цього року механізм формування грантів доопрацювали через розширення категорій отримувачів та уточнення критеріїв надання підтримки.

До надходження фінансування МОН рекомендує закладам освіти не застосовувати до студентів, які відповідають умовам отримання гранту, негативних наслідків через несплату тієї частини вартості навчання, яку має покрити державна підтримка.

Також університети мають повідомити студентів про строки та порядок підтвердження грантів.